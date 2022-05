7.-8. Mai: Ketten, Kunst und Kaviar in Fürstenfeldbruck

„Ketten Kunst und Kaviar“ is back. Ein tolles Schmuckstück für die Mama oder hat sie sich schon immer einen Hut gewünscht? Falls Ihr in letzter Minute noch sucht: Das perfekte Muttertagsgeschenk findet Ihr garantiert am 7. und 8. Mai auf der KeKuKa im Veranstaltungsforum Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck. Rund 50 Aussteller haben für Euch bei dieser besonderen Messe wieder einiges in petto: ausgefallenen Schmuck, Kunstwerke und etwas Leckeres für den Magen, wenn Ihr vom Shoppen Hunger bekommen habt. Natürlich könnt Ihr alle Spezialitäten auch mit nach Hause nehmen oder verschenken. Schaut euch um, genießt ein Glas Wein in der Kaviarlounge oder verkostet einen seltenen Whisky. Und der Kaviar ist bei der KuKuKa auf jeden Fall ein Muss. Lasst Euch verwöhnen und begeistern von allen Köstlichkeiten und Kunstwerken. Alle Produkte sind einzigartig, hochwertig, handgemacht, biologisch, regional oder fair gehandelt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro, Kinder bis 16 Jahre sind frei. Alle weiteren Infos findet Ihr hier .