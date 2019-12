72-Stunden-Streik bei Germanwings

Wenn ein Flug annulliert ist oder mehr als fünf Stunden Verspätung hat, könnt ihr als Reisende das Ticket zurückgeben und euer Geld zurückfordern. Außerdem muss sich Germanwings um betroffene Passagiere kümmern, also zum Beispiel ein Hotel und die Verpflegung zahlen. Die Verbraucherzentralen empfehlen auf diese Leistungen zu drängen.

Ist der Flug Teil einer Pauschalreise, müssen sich die Passagiere nicht an die Airline, sondern an den Reiseveranstalter wenden. Bei diesem müssen sie dann auf eine alternative Beförderung (andere Airline, Bus, Bahn, etc.) drängen. Bei mehr als vier Stunden Verspätung können Urlauber den Reisepreis anteilig mindern. Verkürzt sich ein Kurzurlaub durch einen Streik erheblich, kann der Gast die Reise stornieren und bekommt den Reisepreis erstattet.