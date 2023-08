75 Jahre Grundgesetz: Festakt auf Herrenchiemsee

Heute feiert unser Grundgesetz Geburtstag und das hier in Oberbayern. Vor genau 75 Jahren hat sich auf der Herreninsel im Chiemsee der Verfassungskonvent getroffen. Innerhalb von nur zwei Wochen ist dabei die Grundlage für unser heutiges Grundgesetz entstanden. Zum Festakt heute im Schloss Herrenchiemsee wird Bundespräsident Steinmeier eine Rede halten. Allerdings haben auch die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation einen Termin auf der Insel angekündigt. Dabei will die Gruppe über neue Klimaproteste in Bayern informieren.