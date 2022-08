8-Fache Mutter aus München muss ins Gefängnis

Acht Monate Haft ohne Bewährung. So heißt jetzt das Urteil für eine 8-fache Mutter aus München. Die Frau ist mit drei ihrer Kinder in einen Supermarkt gegangen und hat einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von 150 Euro gefüllt. Als sie mit einem Kind Pfand Bons an der Kasse eingelöst hat, haben die beiden anderen Kinder den Einkaufswagen an der Kasse vorbei zum Parkplatz geschoben. Als sie erwischt wurden, haben sie versucht zu flüchten. Weil die Frau bereits wegen Diebstahls vorbestraft war und ihre Kinder zum Klauen angestiftet hat, gab es bei ihrer Strafe keine Bewährung.