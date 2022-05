9-Euro-Ticket, Tankrabatt und Co.: Das ändert sich im Juni 2022

9-Euro Ticket kommt: Ab 1. Juni gibt es in Deutschland das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Es gilt jeweils einen Monat lang und kann für die Monate Juni, Juli und August gekauft werden. Ihr könnt damit jeden Regionalzug in ganz Deutschland nutzen, auch alle Linienbusse, Straßen- und U-Bahnen sind mit eingeschlossen. Fernzüge wie ICE, IC, EC und Flixtrain sind allerdings nicht dabei. Genauere Informationen zum 9-Euro-Ticket findet ihr hier.

Tankrabatt: Bundestag und Bundesregierung haben beschlossen, dass ab Juni die geplante steuerliche Entlastung auf den Benzin- und Dieselpreise gelten soll. Die Energiesteuer wird dabei vom 1. Juni bis einschließlich 31. August 2022 auf das EU-Mindestniveau gesenkt. Der Liter Benzin ist dann bis zu 35 Cent günstiger, der Liter Diesel bis zu 16 Cent. Mehr Informationen findet ihr hier.

Aldi und Lidl erhöhen Mindestlohn: Der Discounter Aldi erhöht den Mindestlohn für seine Angestellten in Deutschland von 12,50 auf 14 Euro. Für Quereinsteiger und Aushilfen erhöht sich das Gehalt ebenfalls, ausgenommen sind allerdings Auszubildende. Auch der Konkurrent Lidl hebt den Mindestlohn auf 14 Euro an.

ADAC startet Fahrrad-Pannenhilfe: Für alle Mitglieder gibt es ab Juni die kostenlose Pannenhilfe fürs Fahrrad. Wer wegen Reifen-, Ketten- Brems- oder Akkuproblemen nicht mehr weiterfahren kann, kann die neue Dienstleistung des ADAC warnehmen. Im Anschluss wird das Fahrrad entweder vor Ort repariert oder in die nächste Werkstatt gebracht. Somit sollen Bürger ermutigt werden Sprit zu sparen und anstatt das Auto ab und zu das Fahrrad zu nehmen.

Deutsche Bahn ändert BahnComfort: Am 13. Juni wird das Bonusprogramm BahnComfort abgeschafft. Bis jetzt konnte man bei der DB Bonuspunkte sammeln, die man dann gegen Gutscheine, Produkte oder Spenden eintauschen konnte. Stattdessen wird es ein neues, überarbeitetes Programm geben. Je nachdem wie viele Punkte man dort sammelt, werden nach einem Stufensystem – ab 1.500, ab 2.500 und ab 6.000 Statuspunkten – neue Leistungen freigeschaltet, z.B. Zutritt in die DB Lounge, exklusiver Sitzplatzbereich etc.

Internet Explorer von Microsoft wird eingestellt: Für die meisten ist er schon längst nicht mehr relevant, trotzdem hat der Explorer von Microsoft für viele erst den Zugang zum Internet möglich gemacht. Mittlerweile ist der eher veraltet und kann mit seinen Konkurrenten nicht mehr mithalten. Der Explorer wurde bereits von Microsoft durch Edge ersetzt. Am 15. Juni heißt es dann Schluss mit dem Support des Browsers.

Höherer Heizkostenzuschuss kommt: Die Bundesregierung entlastet 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger mit kleinerem Einkommen bei den Energiekosten. 230 Euro gibt es für Studierende mit BAföG, Azubis mit Ausbildungsgeld und Aufstiegsgeförderte. Für Wohngeld-Empfänger gibt es 270 Euro (bzw. 350 Euro für zwei Personen und 70 Euro für jede weitere Person im Haushalt). Wohngeldempfänger und Auszubildende sollen die einmalige Zahlung automatisch erhalten.

Impfzertifikate laufen ab: Mitte Juni laufen die ersten Zertifikate ab. Der Grund hierfür ist aber nicht medizinisch, sondern hat mit der Technik der Apps zu tun. Damals würde das Ablaufdatum auf ein Jahr festgelegt. Eine neue Impfung braucht man nicht, die Zertifikate müssen nur aktualisiert werden. Das ist momentan noch nicht möglich, die Apps arbeiten aber momentan daran, dass man das bald selbst machen kann.

Sky Ticket macht Schluss mit Bankeinzug: Der Sky Streaming-Dienst Sky Ticket stellt zum Juni die Zahlung per Bankeinzug ein. Um die Umstellung müssen sich Nutzer selbst kümmern. Alternativ kann ab da mit Klarna, PayPal oder per Kreditkarte gezahlt werden.

Ausländischen Führerschein umschreiben: Wer seinen Führerschein nicht in der EU gemacht hat, muss den aktuell nach spätestens 6 Monaten in einen deutschen Führerschein umschreiben lassen, was oftmals sehr kompliziert ist. Ab dem 1. Juni wird es diesbezüglich vielen Menschen leichter gemacht. Da kommt nämlich eine Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). Für Führerscheine aus den Ländern Albanien, Gibraltar, Kosovo und dem vereinigten Königreich gelten ab Juni Sonderbestimmungen. So müssen Sie nun z. B. keine erneute praktische Fahrprüfung ablegen und in den meisten Fällen kommen Sie auch um die Theorieprüfung und sogar den Sehtest herum.