A96: Geisterfahrerin verursacht schlimmen Unfall

Eine Geisterfahrerin hat heute auf der A96 bei Mindelheim im Landkreis Unterallgäu einen Unfall mit drei Schwerverletzten verursacht. Die 77-Jährige war in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren. Bei einem Wendeversuch stieß sie frontal mit dem Auto einer 21-Jährigen zusammen. Deren 61 Jahre alte Beifahrerin musste aus dem Wagen befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Frauen wurden schwer verletzt. Die A 96 war deshalb in Fahrtrichtung Lindau zeitweise gesperrt.