Bayern schafft die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab. Aus Regierungskreise heißt es, dass die Maske nach dem 9. Dezember fallen soll. Ab Samstag, 10. Dezember, muss also in Regionalzüge, S-Bahnen, U-Bahnen, Bussen und Trambahnen keine Maske mehr getragen werden. Es gilt nur noch die Empfehlung zum Tragen einer Maske. Aber Vorsicht: Im Fernverkehr, also im ICE, IC oder EC gilt weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht.