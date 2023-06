Wegen Bahnsteigarbeiten in Riem und Oberleitungsarbeiten in Feldkirchen an der S-Bahnlinie 2, kommt es ab heute, dem 07.06 um 22:45 Uhr durchgehend bis Montag, den 12.6.2023 um 3:30 Uhr zwischen Riem und Markt Schwaben zu Fahrplanänderungen mit Ersatzverkehr.

Am Freitag, 9.6.2023 verkehrt zwischen 6 und 21 Uhr ein Direktbus ohne Halt zwischen Markt Schwaben und Messestadt Ost zur U 2.

Alle weiteren Infos und die Fahrpläne für die jeweiligen Tage findet ihr hier.