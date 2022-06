Ab Juli kosten Corona-Tests 3 Euro

Bleiben Bürgertests kostenlos verfügbar für alle oder nicht? Bundeshgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich heute dazu geäußert. Er teilt mit: Für vulnerable Gruppen bleiben Tests kostenlos. Alle anderen müssen 3€ pro Test bezahlen! Angesichts des angespannten Haushaltslage könne man sich kostenlose Tests für alle nicht mehr leisten, so Lauterbach. Auch wenn er sich das gern gewünscht hätte. Ab dem 30.6. wird die neue Testverordnung dann in Kraft treten. Alle, die Anspruch auf einen kostenlosen Test haben, müssen ein Formblatt ausfüllen, kündigt Lauterbach an. Die 3€ können bar oder mit Karte bezahlt werden. Ob im Herbst dann wieder kostenlose Tests für alle eingeführt werden, das könne er im Moment noch nicht sagen, so Lauterbach.