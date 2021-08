ABBA: Gibt es ein großes Comeback?

Sie waren die Pop-Idole der 70er: Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid. Als ABBA wurden die zwei Pärchen weltberühmt. Doch 1983 trennten sich nicht nur die beiden Paare, sondern auch die Band. Und seitdem gibt es Comeback-Gerüchte. Aber so konkret wie dieses, war bisher noch keines. Am Donnerstag wollen die vier Schweden ein neues Projekt ankündigen: ABBA Voyage. Und die britische Zeitung „The Sun“ will aus geheimer Quelle erfahren haben: Es kommt ein neues ABBA-Album: das Erste seit 1981. Ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Schließlich hatten die Vier schon 2018 zwei neue Songs aufgenommen, aber bisher noch nicht veröffentlicht.