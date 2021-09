ABBA sind zurück: Neues Album und neue Show

Fast 40 Jahre haben sie Pause gemacht – doch jetzt sind Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid zurück! ABBA bringt ein neues Album raus – das erste seit 1981. „Voyage“ soll es heißen und zwei Songs haben ABBA direkt veröffentlicht: "Don’t Shut Me Down" und "I Still Have Faith In You". Zu dem Album soll es auch eine eigene Show geben. Die wird dann im Mai in London Premiere feiern. Die vier Schweden werden allerdings nicht leibhaftig auf der Bühne stehen, stattdessen gibt es dafür 3D-Animationen von ihnen. Das Album soll am fünften November erscheinen.

So klingen die beiden neuen ABBA-Songs: