Abiturprüfungen in Oberbayern starten

Tausende Schülerinnen und Schüler hier in Oberbayern bringen heute beim Frühstück eher wenig runter. In Bayern starten die Abiturprüfungen. Los geht’s mit dem Fach Deutsch, dann folgen ein frei wählbares Fach und Mathe. Laut Kultusminister Piazolo wird auch heuer wieder Rücksicht auf die Folgen der Corona-Pandemie genommen. So gibts in den schriftlichen Prüfungen eine halbe Stunde mehr Zeit. Außerdem wurden nicht prüfungsrelevante Inhalte frühzeitig veröffentlicht. Die Abiturprüfungen dauern einen Monat bis zum 26. Mai.