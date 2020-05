Abiturprüfungen starten mit dem Fach Deutsch

Daumen drücken und Ruhe bewahren heißt es ab heute für rund 35.000 Gymnasiasten in Bayern: die Abiturprüfungen starten. Zunächst schreiben die Schüler die Aufgaben im Fach Deutsch. Kommende Woche folgen die schriftlichen Arbeiten in Mathematik (26. Mai) und im dritten Abiturprüfungsfach (29. Mai). Die mündlichen Prüfungen sind von 15. bis 26. Juni angesetzt. Die Prüfungen starten mit Ersatzaufgaben. Einbrecher hatten aus dem Tresor eines Gymnasiums in Bamberg die Aufgaben für das Deutsch-Abitur gestohlen.

Eigentlich sollten die Prüfungen Ende April losgehen. Wegen der Corona-Krise wurde der Start verschoben. Mit den Hochschulen und Universitäten wurden zudem Absprachen getroffen, um den Absolventen Gelegenheit zu geben, sich trotz der Verschiebung rechtzeitig für das kommende Wintersemester zu bewerben.