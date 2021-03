AC/DC: Angus Young kam Songtext für „Highway To Hell“ auf dem Klo

Manchmal kommen einem die besten Ideen an den ungewöhnlichsten Orten. So zum Beispiel auch ACDC Gitarrist Angus Young. In einem Interview hat er jetzt erzählt, dass ihm die Idee zum Songtext von Highway to Hell auf der Toilette gekommen ist. Nachdem Angus und sein Bruder Malcolm die Melodie des Songs hatten, hat nur noch Text gefehlt. Und der ist dann eben während der Toilettenpause entstanden. Laut Angus ist er mit der Idee vom Lokus gleich zu den Bandkollegen geeilt, man hat das gemeinsam ausprobiert und für Gut befunden.