Es regnete Nummer-1 Platzierungen überall auf der Welt – die Rocklegenden von AC/DC haben im November ihr Album „Power Up“ rausgebracht und damit die Welt erneut erobert. Jetzt sind sie auch für die Billboard Music Awards in den USA nominiert und das gleich in mehrere Kategorien. Sowohl als bester Rock-Artist, beste Band und für das beste Rock-Album. Da treten sie auch gegen den Boss Bruce Springsteen an, der mit Letters To You auch weltweit ganz oben in den Charts stand.