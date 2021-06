AC/DC haben Angebot für Bon Scott-Hologramm bekommen

Die verstorbene Rock-Legende Bon Scott noch einmal als Hologramm auf der Bühne zu sehen? Für viele AC/DC Fans würde damit wohl noch ein Traum in Erfüllung gehen. Die Booking-Agentur von AC/DC hat das aber für keine gute Idee gehalten. In einem Interview hat ein Sprecher nun erklärt, dass es zum Zeitpunkt einfach nicht richtig für sie war. Für die Gruppen selbst ist das eine sehr persönliche Sache und da muss man aufpassen, was man tut. Mit Brian Johnson als Sänger ist AC/DC außerdem immer noch eine äußerst aktuelle Band. Und auch wenn Bon Scott nicht als Hologramm auftreten wird, für viele in der Musikbranche ist diese Technologie die Zukunft.