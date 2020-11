AC/DC: Neues Album weltweit auf Platz 1

Österreich, USA, Deutschland, Frankreich, Australien und und und…AC/DC erobern mit ihrem neuen Album „Power Up“ die Charts der Welt. In 18 Ländern weltweit sind die Rocklegenden auf Platz 1 gechartet – „Danke an die besten Fans der Welt“ schreibt die Band aus Down-Under jetzt auf ihrer Instagram Seite. Sowieso war dieses Jahr äußerst erfolgreich für Rockmusik. Zuletzt ist auch Bruce Springsteen mit seinem aktuellen Album „Letter To You“ in mehreren Ländern an die Chartspitze gestürmt – in Deutschland immerhin auf Platz 2.