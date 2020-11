AC/DC: Neues Video als virtuelle Show geplant

Wie geht eine Promophase zu Corona Zeiten? AC/DC Sänger Brian Johnson hat sich jetzt per Videobotschaft an die Fans gerichtet und sich erstmal für das tolle Feedback bedankt. Außerdem hat er ein neues Video für das Album angekündigt – und das soll eine virtuelle Show werden bei der alle Mitglieder gleichzeitig an ihren verschiedenen Wohnorten spielen. Die Band habe so etwas noch nie gemacht, sagte Johnson. Wir können also gespannt sein. Und nebenbei: wenn Corona vorbei ist werde AC/DC auch wieder auf Tour gehen, so der Sänger.