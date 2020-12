AC/DC: „Power Up“ erfolgreichstes Album in Deutschland

Was für ein Comeback die Rocklegenden von AC/DC mit ihrer neuen Platte „Power Up“ hingelegt haben. Das Album ist gerade einmal vier Wochen draußen – da hat es jegliche Konkurrenz schon hinter sich gelassen. Keine Platte war heuer so erfolgreich wie das 16. Studioalbum der Australier. In den offiziellen Jahrescharts liegt „Power Up“ auf Platz 1 und auch bei den Schallplatten belegen AC/DC mittlerweile die Pole Position – dahinter liegt das neue Album von „Die Ärzte“ und die neue Platte von Bruce Springsteen. Ein richtig gutes Jahr für Rockmusik…