AC/DC veröffentlichen neues Video

Mit ihrem neuen Album haben die Rocklegenden von AC/DC schon weltweit die Charts gestürmt, doch die Band macht keinen Stopp. Jetzt haben sie ein Musikvideo für ihre Single „Realize“ veröffentlicht – und auf den ersten Blick mag es garnicht so spektakulär wirken. Die Band performt in einem schönen Schwarz / Weiß Look ihren Song – doch der Schein trügt. Denn die Musiker haben das Video aufgrund von Corona getrennt voneinander aufgenommen. Das Video wurde dann so geschnitten, dass es aussieht als sei die Band zusammen gewesen. Ein wirklich meisterlicher Schnitt – hier seht Ihr das ganze Video.