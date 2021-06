Am Wochenende wird’s wohl wieder voll auf den Autobahnen in unserer Heimat. Damit rechnet zumindest der ADAC. Wegen des Brückentags am Freitag sogar schon ab Donnerstag – viele Familien werden den Feiertag wohl als verlängertes Wochenende mit Ausflügen und Kurzurlauben nutzen.