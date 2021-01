Adele: Kommt neues Album schon im Februar?

Fünf Jahre warten die Fans der britischen Sängerin Adele schon auf ein neues Album – jetzt könnte es auf einmal ganz schnell gehen. Der britische TV-Moderator Alan Carr hat jetzt in einem Interview erzählt, dass er schon in die neuen Songs der Sängerin habe reinhören dürfen. Und, wie kaum anders zu erwarten, seien sie alle großartig. Ihre Stimme sei im Gegensatz zu Adele selbst nämlich nicht dünner geworden, so Carr. Die Fans könnten sich jedenfalls bald auf neues freuen. Auf Twitter rätseln die auch schon, ob das neue Album sogar bereits im Februar veröffentlicht wird. Nur Adele selbst bleibt ganz still…