Änderungen für 2022: Plastiktütenverbot, höherer Mindestlohn und Co. – die Übersicht

Ehegatten und Partner bekommen in Zukunft 404 Euro, Erwachsene unter 25 Jahren ohne eigenen Haushalt erhalten 360 Euro - ebenfalls jeweils ein Plus von drei Euro. Bei Kindern erhöht sich der Satz um zwei Euro. Kinder bis fünf Jahre erhalten statt bisher 283 Euro Ende Dezember 285 Euro pro Monat. Sechs- bis 13-Jährige kriegen künftig 311 Euro. An den Änderungen gibt es allerdings viel Kritik aus Politik, Wirtschaft und Verbänden, da es nur sehr geringe Erhöhungen sind.