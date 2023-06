Änderungen im neuen Heizungsgesetz. Alles was ihr wissen müsst

Nach wochenlangen Diskussionen und zahlreichen Demos der Gegner hat die Ampelkoalition sich jetzt wohl zusammengerauft. Das neue Heizungsgesetz ist jetzt so weit, dass das Verfahren im Bundestag beginnen kann. Ab Donnerstag will der Bundestag mit den Beratungen beginnen. Der Kompromiss sieht dabei folgendermaßen aus:

Geplant ist eine Kopplung aus Gebäudeenergiegesetz und Wärmeplanungsgesetz. Es soll ab dem 01. Januar 2024 in Kraft treten. Wer aktuell schon an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist, der muss sich jetzt keine Gedanken mehr über den Einbau einer Wärmepumpe oder einer anderen, umweltfreundlichen Alternative machen. Generell gilt: die Regeln gelten erst dann, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Solange das noch nicht der Fall ist, dürfen auch in Neubauten noch nach dem 01. Januar 2024 weiterhin Gasheizungen verbaut werden. Einzige Einschränkung: Die Gasheizung muss zumindest in der Theorie auf Wasserstoff umrüstbar sein. Das gilt auch für Neubauten außerhalb von reinen Neubaugebieten.

Außerdem wurde in dem neuen Entwurf festgehalten, dass es für neue Investitionen in umweltfreundlichere Heizungen Förderungen des Bundes geben soll. Es wurde angefügt, dass niemand zu etwas verpflichtet werden würde, dass er sich in der jeweiligen Lebenslage nicht leisten könne.