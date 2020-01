Die ärztliche Versorgung in Hebertshausen im Landkreis Dachau soll besser werden. Deswegen hat der Gemeinderat nun beschlossen, dass ein Ärztehaus an der Krautgartenstraße gebaut werden soll. In dem Haus soll Platz für mehrere Praxen und eine Apotheke entstehen. Erste konkrete Planungen will der Gemeinderat schon im Februar besprechen.