Am Flughafen München wird in den Sommerferien wieder deutlich mehr los sein. Wie der Airport heute mitteilte, erwartet er in den Ferien rund 24.000 Flüge. Die meisten Flüge stehen gleich am ersten Ferientag an. Die meisten Flieger heben Richtung Spanien ab, vor allem Richtung Balearen und Kanaren. Das zweitbeliebteste Ferienziel ist Griechenland, gefolgt von Italien.