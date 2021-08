Ajax Amsterdam ehren Bob Marley mit neuem Auswärts-Trikot

Was ist es nur mit dem Fußballclub Ajax Amsterdam und dem Song „Three Little Birds“ von Bob Marley? Seit er einmal 2008 von einem Stadion-DJ gespielt wurde, ist der Reggae-Song quasi die inoffizielle Vereinshymne. Und jetzt hat der Club den 1981 verstorbenen King of Reggae auch ganz offiziell geehrt. Das schwarze Auswärts-Trikot ist nämlich an Kragen und Ärmeln mit den klassischen Bob-Marley-Reggae-Farben rot, gelb und grün abgesetzt. Fußball und Bob Marley, das passt außerdem wunderbar zusammen. Schließlich war der King of Reggae ein leidenschaftlicher Fußballer.