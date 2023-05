Aktion Stadtradeln startet in mehreren Landkreisen

Mit dem Frühling startet auch hier im Oberland wieder die Radl-Saison. Für dieses klimafreundliche Verkehrsmittel wollen die Landkreise in der Region jetzt wieder die Werbetrommel rühren. In Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und Miesbach startet morgen wieder die Aktion “Stadtradeln”. Wer hier wohnt, arbeitet oder zur Schule geht, soll in den nächsten drei Wochen möglichst viel mit dem Radl fahren. Im Team kann man so Kilometer sammeln und Preise gewinnen. Alle Infos zum Stadtradln findet ihr hier.