Was bietet die Stadt hier in Puchheim alles für ihre Kinder? Das zeigt sie gerade im Rahmen der Aktionswoche „Aufwachsen in Puchheim“. Dabei gibt es verschiedene Aktionen, die den Blick auf das Miteinander lenken sollen. Morgen Vormittag können sich die Kids zum Beispiel das Angebot der Musikschule anschauen und am Nachmittag werden dann in der Stadtbibliothek Schneeflocken aus Holz gebastelt. Für die Eltern gibts abends noch einen digitalen Elternabend über die Sicherheit von Kindern im Internet. Das gesamte Programm findet ihr hier.