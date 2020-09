„Aktive Mittagspause“ im Sana-Klinikum

„Wir sind systemrelevant“ – unter diesem Motto ruft die Gewerkschaft verdi heute alle Beschäftigte in Sana-Kliniken zu einem Aktionstag auf. Damit wollen sie ihre Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck zu verleihen. Bei der Sana Klinik München gibt es ab 13 Uhr direkt vor dem Klinikgebäude in der Steinerstraßeeine „aktive Mittagspause“. Die nächste Verhandlungsrunde findet dann am 14. September in Würzburg statt. Gefordert wird eine Erhöhung der Entgelte auf das Niveau des TVöD, mindestens jedoch eine Erhöhung für alle Beschäftigten um acht Prozent.