Riesen durcheinander in den USA. Wegen einer Computerpanne bei der Flugaufsichtsbehörde müssen alle Inlandsflüge noch bis 15:00 Uhr unserer Zeit am Boden bleiben. Bereits heute Vormittag waren wegen der Panne rund 1200 Flugzeuge verspätet. Aktuell wird mit Hochtouren an einer Lösung für das Problem gearbeitet.