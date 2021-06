Aktuelle Wassertemperaturen

Hitzwelle im TOP FM Land. Zur Abkühlung springen viele Menschen in den See. Aber sind die Gewässer schon warm genug? Hier verraten wir Euch die aktuellen Wassertemperaturen

(Stand 16.06.)

Landkreis Dachau:

Karlsfelder See 21°C

Landkreis: Ebersberg:

Steinsee 20°C

Landkreis Erding:

Kronthaler Weiher: 17°C

Langenpreisinger Weiher: 17°C

Wörther Weiher: 19°C

Landkreis Freising:

Echinger See: 21°C

Kranzberger See: 21°C

Pullinger Weiher: 18°C

Vöttinger Weiher: 17°C

Landkreis Fürstenfeldbruck:

Pucher Meer: 20°C

Germeringer See: 21°C

Eichenauer See: 19°C

Mammendorfer See: 17°C

Emmeringer See: 20°C

Landkreis Landsberg:

Ammersee / Inning: 19°C

Ammersee / Herrsching: 20°C

Windachspeicher: 17°C

Dienhauser Weiher: 18°C

Stadt München:

Riemer See 22 °C

Feringasee 18°C

Poschinger Weiher 19°C

Taxetweiher 19°C

Karlsfelder See 21°C

Feldmochinger See 21°C

Fasaneriesee 21°C

Lerchenauer See 21°C

Langwieder See 22 °C

Lußsee 22 °C

Birkensee 22 °C

Landkreis Starnberg:

Starnberger See 18 °C

Ammersee 22 °C

Pilsensee 22 °C

Wörthsee 22 °C