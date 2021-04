Alanis Morissette bringt neuen Song raus

Lange hat man nichts von ihr gehört, doch jetzt ist sie wieder da – Alanis Morissette! Sie hat ein neues Lied herausgebracht und zwar „I miss the Band“. Um was es darin geht, kann man sich denken: Sie vermisst ihre Tourband und erinnert sich an die guten alten Zeiten.

Alanis singt davon, wie es zum Beispiel war, gemeinsam auf Tour nachts durch Italien zu fahren. Und im Musikvideo gibt es die passenden Bilder, bei der man hinter die Kulissen schauen darf. Gleichzeitig zu dem Song hat die Sängering eine Spendenaktion für die Organisation Backline gestartet. Die hilft zum Beispiel Künstlern, Produzenten und Labels. Den Song könnt ihr euch hier in voller Länge anhören.