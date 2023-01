Alarmierende Ergebnisse nach Fischzählung in der Isar

Fischen in der Isar geht es offenbar immer schlechter. Das Landesamt für Umwelt hat im Herbst eine Fischzählung zwischen Krün und Wallgau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen durchgeführt und das Ergebnis ist alarmierend. So sind die Bestände von Bachforellen und Koppen je um fast die Hälfte zurückgegangen. Schuld sind vor allem Fressfeinde wie der Fischotter. Der breitet sich in der Isar immer mehr aus. Gute Nachrichten gibt es dagegen von der Äsche. Hier erholt sich der Bestand seit einiger Zeit.