Alex Maria Hiebl aus dem TOP FM Frühstücksradio sucht die kuriosesten Geschichten und Menschen in Oberbayern. Wer hat über 100 Paar Schuhe? Wer ist beim Schlafwandeln schon mal aus seinem Haus gelaufen? Alex Maria sucht in der Woche vom 17. bis 21. Oktober genau solche Menschen. Und wenn Ihr so jemanden kennt, dann zahlen wir Euch 100 Euro Finderlohn*. Wer gesucht wird, hört Ihr immer um 07:10 Uhr im TOP FM Frühstücksradio.

Wenn Ihr so eine Person kennt, meldet Euch bei uns per Telefon oder WhatsApp an die

08000 1064 1064

Ob Alex Maria fündig wird, hört ihr immer um kurz nach 7 Uhr im TOP FM Frühstücksradio.

* Ihr bekommt von uns den Finderlohn überwiesen, wenn ihr uns einen Menschen meldet, der die gesuchten Kriterien erfüllt, ihr die ersten seid, die diese Person bei uns melden und die Person uns on Air ein Interview gibt.