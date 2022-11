Alfons Schuhbeck legt Revision ein

3 Jahre und 2 Monate Gefängnis. So hieß das Urteil für Alfons Schuhbeck . Der Sternekoch hatte Steuern 2,3 Millionen Euro hinterzogen. Heute, – am letzten Tag der Frist, – legt der Starkoch nun Revision gegen das Landgerichtsurteil ein. Laut seinen Anwälten steht Schuhbeck zwar zu seiner Schuld, will aber die Strafe auf Basis der schriftlichen Urteilsbegründung nachvollziehen können. Bis zu seiner Haftstrafe will er weiter Vollgas geben – und tritt bei seiner Dinnershow „t eatro “ weiter auf – und zwar kostenlos.