Alice Cooper: „Meine Shows haben David Bowie inspiriert“

Die spannenden Bühnen-Shows von Alice Cooper haben schockiert – aber auch fasziniert. Und er hat seine Musikerkollegen immer dazu ermuntert sich auch auszuprobieren. In einem Interview hat Cooper jetzt erzählt, dass den jungen David Bowie inspiriert und dazu ermutigt habe Musik zu machen, die nicht nur theatralisch, sondern auch kommerziell ist. Bowie habe vor allem auch seine Konzerte so gut gefunden, dass er etwas Ähnliches machen wollte. Gemacht habe Bowie das aber nie und wurde deshalb auch nie als Konkurrenz gesehen, so Cooper.