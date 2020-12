Alice Cooper veröffentlicht nächste Single vom kommenden Album

Der Schock-Rocker Alice Cooper hat ja sein neues Album „Detroit Stories“ für kommenden Februar angekündigt. Jetzt hat Cooper die zweite Single vom Album veröffentlicht – „Our Love Will Change The World“ heißt sie und sei eine der ungewöhnlichsten Nummern, die er je gemacht habe, sagt Cooper. Das Lied scheine so fröhlich, obwohl der Text etwas völlig anderes aussage, sagt Cooper selbst. Es sei etwas ganz besonderes und klinge ganz anders als jeder andere Song auf dem Album.

Hier könnt Ihr ihn Euch komplett anhören.