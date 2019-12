In München gibt es keine Chance mehr, vor Weihnachten an eine Rolex-Uhr ranzukommen. Wie die Abendzeitung berichtet, sind die Luxusuhren bei den Juwelieren der Stadt ausverkauft. Offenbar sei dafür ein Grund, dass die Leute den Banken nicht mehr vertrauen würden und lieber mit Blick auf die Wertsteigerung in eine Uhr investieren, heißt es.