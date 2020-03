Alle wichtigen Infos im Corona-Liveticker

+++UPDATE 15.25 Uhr+++

Das Besucherzentrum am Münchner Flughafen (inklusive dem Kinderland am Airport Center) wird ab sofort bis zum 19. April geschlossen. In diesem Zeitraum gibt es keine Rundfahrten. Auch die historischen Flugzeuge im Besucherpark könnt ihr in dieser Zeit nicht aus der Nähe anschauen.

+++UPDATE 15.20 Uhr+++

Museen, Sammlungen, Archive und Bibliotheken des Freistaats Bayern schließen ab morgen (Samstag) bis zum 20. April. Das hat Kunstminister Sibler mitgeteilt.

+++UPDATE 14:45 Uhr+++

Österreich schließt ab Montag alle Geschäfte, außer Lebensmittelläden, Banken, Apotheken, Tierfutterläden und andere notwendige Geschäfte. Restaurants und Bars dürfen zwar öffnen, allerdings nur bis 15 Uhr. Alle Arbeiter, denen es möglich ist, sollen ins Homeoffice gehen. Seit Mittwoch ist bereits die Einreise von Italien nach Österreich nur stark eingeschränkt möglich.

+++UPDATE 14.30 Uhr+++

Die Regierungen von Tschechien und Ukraine untersagen Ausländern die Einreise. Zugleich werden allen tschechischen Staatsbürgern und Ausländern mit Daueraufenthalt in dem EU-Mitgliedstaat ab Montag Reisen ins Ausland verboten. In Malta müssen sich alle Einreisenden in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

+++UPDATE 13:55+++

Wer nicht weiß, was er in der Freizeit jetzt noch machen soll. Fast alle bayerischen Skigebiete haben Stand jetzt noch geöffnet.

+++UPDATE 13:22 Uhr+++

Die Therme Erding bleibt uneingeschränkt geöffnet. Wie es auf der Homepage heißt, bestehe in der Therme kein erhöhtes Risiko. Das sei das Ergebnis von Gesprächen mit Virologen und Ärzten. „Aufgrund der überdurchschnittlichen Wasser- und Raumtemperaturen, dem Chlor im Wasser und den hohen Temperaturen in den Saunen, gehören Thermalbäder laut Medizinern sogar zu den wenigen Orten, die das Risiko einer Ansteckung minimieren“, heißt es weiter.

+++UPDATE 12:58 Uhr+++

Das bayerische Kultusministerium hat uns schriftlich weitere Einzelheiten zu dem Schulausfall mitgeteilt. Dieser betrifft alle Schulen, auch Privatschulen und Berufsschulen. Allerdings ist dies nicht gleichbedeutend mit Ferien. Den Schülerinnen und Schülern wird von ihren Lehrkräften Material über digitale Wege zum Lernen und Üben zur Verfügung gestellt. Zu Notbetreuung heißt es: „Für Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse, deren Eltern in systemkritischen Berufen tätig sind, wird eine Betreuung sichergestellt. Beispielsweise für Ärzte, Pflegepersonal oder Polizisten. Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung). Grundvoraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der Alleinerziehende, in Bereichen der Kritischen Infrastruktur tätig sind.“ In Bezug auf die angehenden Abiturienten teile Minister Piazolo mit: „Wir werden sicherstellen, dass es für die Schülerinnen und Schüler keine Nachteile gibt. Das gilt für alle Arten von Schulabschlüssen und für den Übertritt an die weiterführenden Schulen.

+++UPDATE 12.55 Uhr+++

Es hagelt weitere Absagen von Großveranstaltungen in unserer Region. Die Verantwortlichen rund um das Fürstenfeldbrucker Volksfest haben soeben entscheiden, das Fest abzusagen.

+++UPDATE 12.45 Uhr+++

Olaf Scholz sagte vorhin auf einer Pressekonferenz in Berlin, dass die Bundesregierung in der Coronavirus-Krise den Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen will.

+++UPDATE 12:40 Uhr+++

Ministerpräsident Söder hat angekündigt, dass die Unternehmen in Bayern nicht im Regen stehengelassen werden. Für eventuelle Hilfen werden Gelder bereitgestellt. „Bayern ist gut aufgestellt in der Hinsicht“, sagte er heute Mittag. Trotzdem sei der Corona-Schock nicht nur im medizinischen Bereich angekommen, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich.

+++UPDATE 12:06 Uhr+++

Die Stadt Landsberg hat weitreichende Maßnahmen beschlossen. Der Betrieb der Eissporthalle und aller städtischen Turnhallen wurde ab sofort eignestellt. Für alle Eltern, die im pflegerischen und medizinischen Bereich tätig sind, wird im Kinderhaus an der Römerauterrasse eine Notgruppe in der Zeit von 07:00 – 18:00 Uhr eingerichtet. Voraussetzung für den Besuch dieser Notgruppe ist, dass beide Eltern in einem der benannten Arbeitsfelder tätig sind. Die VHS setzt alle Kurse bis auf weiteres aus. Um die Erreichbarkeit und die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung über die nächste Zeit hin zu gewährleisten, werden relevante Bereiche nach Möglichkeit aufgeteilt. Einige Mitarbeiter werden daher in der nächsten Zeit von zuhause aus arbeiten. Das hat zur Folge, dass nicht alle Anträge der Bürger umgehend bearbeitet werden können. Im Bürgerbüro hat aktuell die Wahl am 15. März Vorrang. Bei allen Anliegen, die nicht mit Pass- und Standeswesen oder der Wahl zu tun haben (z.B. Fischereiausweis, Parkberechtigungen), werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, zu einem späteren Zeitpunkt anzumelden.

+++UPDATE 11.42 Uhr+++

Die Deutsche Bahn will ihren Betrieb wegen der Coronavirus-Epidemie nicht einschränken. Die Versorgung der Gesellschaft mit Mobilität wird sichergestellt, so die Verantwortlichen. Außerdem will die Bahn ihre Kulanzregelungen weiter ausweiten.

+++UPDATE 11.25 Uhr+++

Die Champions-League und Europa-League-Wettbewerbe werden vorerst ausgesetzt. Das haben die Verantwortlichen der UEFA gerade entschieden.

+++UPDATE 11.15 Uhr+++