Auf der A9 müssen sich alle Autofahrer bei der Anschlussstelle Allershausen im Landkreis Freising an diesem Wochenende auf Behinderungen einstellen. Dort wird eine neue Brücke gebaut, weshalb ab heute Abend um 20 Uhr nur zwei Spuren in beide Richtungen offen sind. Die Auffahrt in Richtung Nürnberg wird bis morgen 16 Uhr gesperrt. Ab 16 Uhr folgt dann die Auffahrt in Richtung München bis Montag früh um 5 Uhr.