Allershausen: Kindergarten Spatzennest bekommt Coaching für gutes Kinder-Essen

Es ist eine wichtige Frage bei vielen Eltern, wenn das Kind endlich in den Kindergarten kommt: Gibt es da auch was Gutes zu essen? Und unter „gut“ versteht schließlich jeder etwas anderes. Das Spatzennest hier in Allershausen will den Diskussionen mit den Eltern vorbeugen und holt sich deshalb professionelle Hilfe: Ein Jahr lang werden sie von einem Ernährungscoach betreut. Der achtet darauf, dass das Essen im Spatzennest nicht nur gesund und ausgewogen, sondern am besten auch noch nachhaltig und klimaschonend ist.