Alles was ihr über Oberbayerns Royale Hochzeit wissen müsst

Das nächste royale Ereignis findet bei uns in Oberbayern statt.

Wer, wann und wo?

Am 20. Mai in der Theatinerkirche am Münchner Odeonsplatz läuten die Hochzeitsglocken für Prinz Ludwig von Bayern und Sophie-Alexandra Evenkink.

Den Empfang nach der Hochzeit wird sein Großonkel Herzog Franz von Bayern auf Schloss Nymphenburg ausrichten.

Prinz Ludwigs Privatleben

Eigentlich teilt Prinz Ludwig sein Privatleben ungern mit der Öffentlichkeit, aber in Bezug auf die Hochzeit lässt er die Öffentlichkeit ein bisschen daran teilhaben.

Die Wahl der Kirche

Die Wahl der Kirche fiel dem Paar nicht leicht, da Bayern eine unglaubliche Auswahl an schönen Kirchen hat. Die Entscheidung für die Theatinerkirche, in der das Paar von Kardinal Reinhard Marx getraut werden, war letztendlich eine Herzensentscheidung des Prinzen.

Musikalische Begleitung

Die musikalische Begleitung während der Trauung ist Prinz Ludwig überaus wichtig, da er die Vokalkapelle sehr schätzt. Für die Trauung hat Pater Robert Mehlhart extra einen Andachtsjodler geschrieben, außerdem gab es schon recht früh eine Absprache mit dem Brautpaar, welche Lieder gewünscht sind.

Die Gästeliste

Unter den 500 geladenen Gästen sind auch internationale Gäste und rund 200 Trachtler.

Das eintreffen vor der Kirche

Das Brautpaar wird nicht wie in einer filmreifen Szene in einer Kutsche mit weißen Pferden gezogen eintreffen. Sie wollen sich eher für etwas Zeitgemäßeres entscheiden, wie genau, steht aber bisher noch nicht fest.

Die Hochzeitsgeschenke

Das Brautpaar wünscht sich keine Geschenke, sondern bittet um Spenden für den Nymphenburger Hilfsverein, in dem Prinz Ludwig Vorsitzender ist.