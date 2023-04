Alles was ihr zum Deutschlandticket wissen müsst

Am 1. Mai startet bundesweit das Deutschlandticket. Zum Preis von 49 Euro pro Monat könnt ihr damit alle Angebote des Nahverkehrs nutzen, teilweise sogar auf Anschlussstrecken bis ins Ausland. Hier findet ihr alle Infos zum Start des Deutschlandtickets.

Chipkarte oder Handyticket?

Das Deutschlandticket gibt es sowohl in einer Version zum „Anfassen“, als auch digital auf dem Handy. Die Chipkarten werden aber erst ab Sommer versandt. So lange bekommt ihr das Deutschlandticket ausgedruckt auf Papier. Kaufen könnt ihr das in Kundenzentren der jeweiligen Verkehrsunternehmen. Teilweise gibt es auch digitale Anträge zum Selbst-Ausdrucken. Als Handyticket ist das Deutschlandticket in vielen Apps der Verkehrsbetriebe, zum Beispiel bei der MVG oder der Deutschen Bahn (DB Navigator) erhältlich.

Bis wann muss ich das Deutschlandticket kaufen?

Je nach Anbieter gibt es eine Bestellfrist. Bei der MVG war das zunächst der 25. eines Monats (für das Ticket des Folgemonats). Für Mai wurde die Frist bis zum 30. April verlängert. Bei anderen Anbietern wie dem MVV, der S-Bahn, der Deutschen Bahn und der Bayerischen Regiobahn gibt es dagegen keine Bestellfrist.

Wie lange gilt das Deutschlandticket?

Das Deutschlandticket gilt immer einen Kalendermonat, also vom 1. bis zum 30./31.. Zwischendrin einsteigen ist möglich, aber nicht bei jedem Anbieter. Die MVG in München bietet einen Spontaneinstieg im laufenden Monat nur für das Ticket in Papierform und nur, wenn man es vor Ort im Kundenzentrum kauft. Dafür bekommt man dort die 49 Euro anteilig zurückerstattet, je nachdem wann man es kauft. Bei der Deutschen Bahn könnt ihr sowohl in der App als auch in den Reisezentren das Deutschlandticket auch für den laufenden Monat kaufen. Dort zahlt ihr aber unabhängig vom Kaufzeitpunkt immer 49 Euro.

Wie funktioniert das mit dem Abo?

Das Deutschlandticket ist ein Abonnement, das sich automatisch verlängert. Das heißt: Die 49 Euro werden euch regelmäßig vom Konto abgezogen. Deshalb könnt ihr das Deutschlandticket auch nur mit SEPA-Lastschrift bezahlen. Bar oder mit Karte im Kundenzentrum geht nicht. Kündigen könnt ihr es monatlich immer zum 10. eines Monats für den Folgemonat. Wenn ihr schon jetzt ein Abo bei einem Verkehrsunternehmen hat, habt bereits Infos bekommen, wie ihr euer Abo in ein Deutschlandticket umwandeln könnt.

Gibt es das Deutschlandticket auch als Jobticket?

Ja, da kostet es 5 Prozent weniger, also nur noch 46,55 Euro. Außerdem zahlt der Arbeitgeber mindestens 25 Prozent dazu. Das hängt aber von eurem Arbeitgeber ab, ob er das Deutschlandticket als Jobticket anbietet.

Bleibt es bei dem Preis von 49 Euro?

Das ist umstritten. Die Verkehrsunternehmen sagen: Wegen der Preissteigerungen und der hohen Personalkosten wird sich der Preis von 49 Euro nicht lange halten lassen. Auch die Bundesregierung hat die 49 Euro als „Einführungspreis“ bezeichnet. Deshalb wird offiziella auch nicht vom „49-Euro-Ticket“ gesprochen. Die Bundesländer zahlen ja die Hälfte der Kosten. Sie haben bei den Verhandlungen durchgesetzt, dass der Preis abhängig von der Nachfrage gestaltet wird. Heißt: Wenn weniger Leute das Deutschlandticket kaufen, wird es teurer und umgekehrt.

Weitere Infos zum Deutschlandticket findet ihr hier vom Tarifverbund MVV, von der Deutschen Bahn und von der MVG.