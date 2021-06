Die Fußball Arena München soll Mittwoch beim Spiel Deutschland Ungarn in Regenbogenfarben erstrahlen – dafür hat Münchens Oberbürgermeister Reiter nun die UEFA und den DFB um Unterstützung gebeten. Laut ihm wolle man sich so intensiv und sichtbar für Toleranz und Gleichstellung einsetzen. Ob das so möglich ist, will die UEFA offiziell aber auch erst am Mittwoch entscheiden.