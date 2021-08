Alling: Aquatrainer zur Pferde-Reha

Wer schon mal nach einem Unfall oder Krankheit in die Reha musste, kennt vielleicht Aqua-Trainer. In einem hüfthoch mit Wasser gefüllten Becken kann man da zum Beispiel auf einem Laufband laufen. Und dass das nicht nur Menschen guttut, das will das Hofgut Holzhausen hier in Alling beweisen. Dort soll es nämlich einen Aquatrainer für Pferde geben, den Ersten in der Region. Das Hofgut betreibt nämlich nicht nur Pferdezucht und Ausbildung, sondern kümmert sich auch um alte und kranke Pferde. Und die sollen bald aus dem ganzen Landkreis kommen und auf dem Allinger Aquatrainer wieder gesundwerden.