Bravo stellt alte Ausgaben kostenlos online

In diesen turbulenten Zeiten rücken wir alle näher zusammen. Und so hilft uns jetzt auch die Bravo, die Zeit zu Hause gut zu überstehen. Sie hat jetzt alte Ausgaben von den Jahren 1956 bis 1994 kostenlos ins Netz gestellt. Und zwar jeweils die erste Ausgabe des Jahres. So kann jede ältere Generation noch mal in Erinnerungen schwelgen und über die Fotolovestorys und Doktor Sommer-Fragen seiner Zeit kichern. Das Motto der Aktion "Ein wenig Licht in dunklen Zeiten".

Hier geht’s zu den kostenlosen Ausgaben.