Altenerding gehen die Supermärkte aus

Mit dem Bus zum Einkaufen, das blüht den Menschen hier in Altenerding wohl ab Weihnachten. Denn dann schließt der Rewe an der Zugspitzstraße. Schon Anfang Dezember macht auch der Edeka in Altenerding dicht und damit wars das mit der Nahversorgung in Altenerding. Kleines Trostpflaster: Am Edeka-Standort an der Ardeostraße wird abgerissen und neugebaut, dort ist auch ein Supermarkt geplant, das dauert aber noch einige Zeit. Als ungewöhnliche Alternative gibt es seit Anfang November aber einen Automaten-Supermarkt an der B388, dort gibt es sogar Kaviar.