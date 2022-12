Alternativprogramm für Weihnachten

Ein neues Jahr, ein weiteres Weihnachten. An alle Weihnachtsmuffel da draußen, es ist wieder so weit. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür! Und ihr werdet sagen: „Schon wieder??!“

Keine Sorge – wir haben euch ein paar Alternativen zusammengesammelt, mit denen Ihr dem allem entkommen könnt:

Wellness, Sauna und Baden:

Weihnachten ist stressig – da wirkt so ein bisschen Ruhe und Entspannung wirklich Wunder. Und wo geht entspannen besser, als beim Wellness. Bei einer Massage um die Muskulatur zu lockern, oder einfach nur beim in der Sauna sitzen und den Stress rausschwitzen. Es tut einfach gut, mal zur Ruhe zu kommen und auf sich selber zu achten.

Theater:

Bei den vielen bunten Christbaumkugeln und der ganzen glitzernden und funkelnden Deko sind die Kopfschmerzen bei vielen vorprogrammiert. Damit ihr das nicht drei Tage in Folge sehen müsst, könnt ihr euren Augen mit einem Besuch im Theater oder der Oper eine tolle Abwechslung bieten.

Sport:

Wer an den Feiertagen nicht in einer großen Gruppe zusammensitzen will und lieber trainieren möchte, ist beim Sport am besten aufgehoben. An Weihnachten selber sind ab 17 Uhr alle Fitnessstudios fast wie leergeräumt. Während sich andere Menschen mit ihren Familien an den Tisch setzen und Bescherung feiern, müsst ihr an keinem Gerät anstehen und habt eure Ruhe.

Freiwilligenarbeit:

Immer mehr Menschen leiden unter der Rekordinflation und der Energie-Krise und können sich deswegen kein großes Weihnachtsfest leisten. Wer an Weihnachten seine Zeit nicht zu Hause verbringen will, sondern solchen Menschen helfen möchte, kann sich an Weihnachten oder auch an Silvester als ehrenamtlicher Helfer bei der Tafel eintragen und so vielen Mitmenschen ein schönes Fest ermöglichen.

Tanzen:

Mit der Familie zusammenkommen, Weihnachtslieder hören und Geschenke auspacken ist eine Möglichkeit Weihnachten zu feiern. In den Club zu gehen und zu der Musik von Live-DJs zu tanzen, ist eine andere. Viele Clubs haben sogar ein extra Weihnachtsprogramm für die Partygänger an Heiligabend.

Kino:

Für alle, die ihre Stühle am Esstisch lieber gegen gemütliche Kinosessel eintauschen wollen, sind die Feiertage eine gute Zeit dafür. Ein paar Kinos legen anlässlich der Feiertage die Weihnachtsklassiker auf und bei anderen kann man, mit dem normalen Kinoprogramm, dem Weihnachtsstress entfliehen und in andere Welten eintauchen.

Natur:

Ein ausgiebiger Spaziergang oder Wandern in den Bergen, sind hervorragende Alternativen, um an den Feiertagen Zeit mit der Familie zu verbringen, ohne auf engem Raum zusammenzusitzen. Und auch in der Natur könnt ihr etwas Weihnachtsstimmung zu euch holen, indem ihr Kinderpunsch oder Glühwein einpackt und euch eine schöne Zeit macht.

Verreisen:

„Oh Gott, es ist soo kalt hier in Bayern!“ Wer auch eine Frostbeule ist kann diesen Satz sehr gut nachvollziehen, aber es gibt eine super Lösung gegen das kalte Wetter hier. Einfach über Weihnachten verreisen! Es gibt so viele schöne Länder und Städte auf dieser Welt, die dazu einladen die Feiertage und vielleicht auch Silvester dort zu verbringen.