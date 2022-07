Am Ammersee dampft es wieder

Es dampft wieder hier am Ammersee. An diesem Sonntag startet die Ammersee-Dampfbahn in die neue Saison. Jeden Sonntag bis Mitte August fahren die Züge zwischen Utting und Augsburg. Damit wird die Tradition der alten Badezüge wiederbelebt, mit denen die Augsburger früher in die Sommerfrische an den See gefahren sind. Die Touren beginnen oder enden dann im Bahnpark Augsburg, wo viele alte Dampfloks und auch Angebote für Kinder die Herzen der Eisenbahnfans höherschlagen lassen. Infos zu den Fahrtzeiten und die Tickets findet ihr hier.